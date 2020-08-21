АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки

Вслед за информацией о том, что врачи требуют возобновить гуманитарные поставки противовирусного препарата, заблокированные Антимонопольным комитетом Украины , стало известно, что АМКУ открыл дело против одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорации Roshen по признакам монопольного положения на рынке производства патоки кукурузной.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки", – сказано в нем.

Отмечается, что крупнейшими отечественными производителями крахмальной кукурузной патоки (сиропов) являются предприятия компании Roshen.

По данным АМКУ, компания в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного положения на данном товарном рынке.

Согласно сообщению, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности компания в 2018 году устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для кондитерских фабрик.

"В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", – прокомментировали в АМКУ.

При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группы.

По мнению комитета, такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

В связи с этим АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщали Українські новини, в Roshen отрицают, что имеют отношение к производству патоки.

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