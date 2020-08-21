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21 августа 2020, пятница, 16:47 756
Экономика 2020-08-21T17:00:02+03:00
Українські Новини
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки

АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки

Александр Савич
АМКУ, Антимонопольное расследование, Roshen, Антимонопольный комитет Украины
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua

Вслед за информацией о том, что врачи требуют возобновить гуманитарные поставки противовирусного препарата, заблокированные Антимонопольным комитетом Украины, стало известно, что АМКУ открыл дело против одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорации Roshen по признакам монопольного положения на рынке производства патоки кукурузной. 

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки", – сказано в нем.

Отмечается, что крупнейшими отечественными производителями крахмальной кукурузной патоки (сиропов) являются предприятия компании Roshen.

По данным АМКУ, компания в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного положения на данном товарном рынке.

Согласно сообщению, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности компания в 2018 году устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для кондитерских фабрик.

"В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", – прокомментировали в АМКУ.

При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группы.

По мнению комитета, такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

В связи с этим АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщали Українські новини, в Roshen отрицают, что имеют отношение к производству патоки.

Также Roshen снова судится за "Киевский торт".

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АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки
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