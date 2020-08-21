В Roshen отрицают, что имеют отношение к производству патоки

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen заявляет, что не имеет отношения к производству патоки, поэтому отрицает обвинения Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, передают Українськi Новини.

"Кондитерская корпорация Roshen не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке", - сказано в нем.

На данный момент Roshen не получил от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением.

После того, как корпорация получит от АМКУ официальную документацию, компания намерена максимально способствовать должностным лицам АМКУ и предоставлять необходимые данные.

Корпорация не понимает, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке, поэтому утверждения, указанные в сообщении АМКУ, Roshen считает безосновательными и не отвечающими действительности.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет открыл дело против корпорации Roshen по признакам монопольного положения на рынке производства патоки кукурузной.

Кондитерская корпорация Roshen просит Хозяйственный суд города Киева запретить ООО "Хладопром" (Харьков) использовать обозначение "Киевский торт" при оформлении своей продукции.

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