Врачи требуют возобновить гуманитарные поставки противовирусного препарата, заблокированные АМКУ, – документ

Одной из причин санкций АМКУ назвал гуманитарную деятельность фармкомпании - бесплатные поставки своего препарата с начала пандемии Сovid-19 для профилактической защиты медиков больниц разных регионов Украины от ОРВИ. Об этом сообщает lenta.ua со ссылкой на ГРИП.UA.

По мнению антимонопольщиков, такая благотворительность нарушала конкурентное законодательство. Фармакологическая компания была вынуждена свернуть свою благотворительную программу, что вызвало возмущение медиков.

Несколько дней назад врачи Черновицкой области - региона, который стал первым очагом эпидемии коронавируснои инфекции и долго входил в первую тройку по количеству больных - обратились к коллегам с открытым письмом, опубликованным черновицким независимым новостным агентством БукИнфо. Медики отмечают, что в первые дни после обнаружения коронавирусной инфекции в Буковине, они воспользовались возможностью заказа гуманитарной помощи - бесплатных партий противовирусного препарата "Протефлазид".

Медики подчеркивают, что "... потеряли возможность бесплатно получить столь необходимые противовирусные препараты, которые способны защитить их от респираторных вирусных инфекций ... Считаем, что при любых обстоятельствах государство должно способствовать благотворительной деятельности и поддерживать субъектов хозяйствования, занимающих активную гражданскую позицию и принимают посильное участие в борьбе с пандемией и помогают врачам ".

Эту позицию поддержали и киевская клиники. В заявлении, подписанном медиками (и с проставленными официальным печатями) различных медучреждений столицы, в частности, подчеркивается важность гуманитарных поставок препарата "изучен и испытан практикой клинического применения в течение многих лет":

"Такая помощь стала дополнительным щитом для нас - врачей, ежедневно в силу профессиональных обязанностей имеющих дело с вирусами. Медики и дальше рассчитывали на благотворительную помощь от ООО НПК "Экофарм" в виде противовирусных средств.

Однако, как оказалось, Антимонопольный Комитет Украины решил остановить эту акцию, наложив штраф на ООО НПК "Экофарм" ".

Подобные решения АМКУ вредят консолидации усилий общества в борьбе с пандемией и поэтому недопустимы, - уверены медработники, которые подписали Открытое Письмо киевских врачей. Среди них медики, в частности, Киевской городской клинической больницы №4; Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района; клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней Академии медицинских наук Украины.