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21 августа 2020, пятница, 16:18 67
Политика 2020-08-21T16:18:11+03:00
Українські Новини
Почти половина украинцев не считают Украину независимой

Почти половина украинцев не считают Украину независимой

Ольга Фандорина
День независимости, Независимость, Соцопрос, Социальный мониторинг
Военный парад на День Независимости
Военный парад на День Независимости

48,6% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не считают Украину независимой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, является ли Украина сегодня, по их мнению, независимым государством.

48,6% ответили отрицательно, 40,5% утвердительно, 10,9% затруднились ответить.

Также их спросили, является ли, по их мнению, Президент Владимир Зеленский независимым в своих решениях, или же на его действия влияют другие государства и международные организации.

47,8% считают, что в каких-то вопросах он независим, в других - зависим, 40,2% - что он полностью зависим, 7,4% - полностью независим, 4,6% затруднились ответить.

Среди тех, кто считает Зеленского частично или полностью зависимым 52,1% оценивают это влияние как вредное, 33,1% - в раной степени вредное и полезное, 4,1% - полезное, 10,7% - затруднились ответить.

Кабинет Министров частично зависимым считают 45,9% опрошенных, полностью - 42%, независимым - 6%, затруднились ответить - 6,1%.

Отдельно в опроснике "Соцмониторинга" был тематический блок ко Дню независимости Украины.

Респондентов спросили, считают ли они Украину действительно независимым государством сейчас, спустя 29 лет после провозглашения независимости.

Результаты отличаются от ответов на первый указанный вопрос.

В данном случае 45,4% ответили утвердительно, 41,6% - отрицательно, 13% затруднились сказать.

С учетом сложившейся за 29 лет ситуации, если бы референдум о независимости проводился сегодня, то 71,7% опрошенных поддержали бы провозглашение независимости, 12,2% - нет, 10,7% затруднились ответить, 5,4% не принимали бы в нем участия.

Жизнь своей семьи за 29 лет независимости 49,7% оценили как такую, в которой было поровну и хорошего, и плохого, 24,1% - было больше хорошего, 17,1% - больше плохого, 91,% затруднились ответить.

На вопрос о том, выиграла или проиграла больше их семья от получения Украиной независимости 38,9% ответили, что ни то, ни другое, 27,2% - выиграли, 18,7% - проиграли, 15,2% затруднились ответить.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил план мероприятий празднования Дня независимости Украины 24 августа с учетом карантинных мер.

Ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.

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