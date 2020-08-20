Для обеспечения безопасности в День Независимости в Киеве планируется привлечь на 1 тысячу правоохранителей больше, чем в 2019 году

Для обеспечения безопасности в День Независимости в Киеве планируется привлечь на 1 тысячу правоохранителей бо

Вслед за информацией о том, что в Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции , стало известно количество правоохранителей, которые будут обеспечивать безопасность в День Независимости в Киев. Об этом сообщают Українські Новини.

На улицах столицы 24 августа за порядком в центральной части Киева будут следить 4 тысячи правоохранителей.

В 2019 году в центре Киева в День Независимости было около 3 тысяч правоохранителей.

Полиция отмечает, что из Киевской городской государственной администрации в ведомство поступило 4 сообщения о проведении мероприятий 24 августа, а именно: представителей общественных организаций "Объединенные войной. 90-й батальон", "Ветеранское братство", "Всеукраинская организация "Авто Сила" и Киевского общества политзаключенных и репрессированных "Движение ветеранов Украины".

Также указано, что общее количество заявленных участников составляет около 100 тысяч лиц.

Как сообщали Українські новини, на День Независимости "Новая почта" будет работать по сокращенному графику.

Также стала известна программа торжественных мероприятий на День Государственного флага и День Независимости Украины.

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