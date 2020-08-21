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21 августа 2020, пятница, 14:17 132
Происшествия 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка

В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка

Ольга Фандорина
Пробка, ДТП в Киеве, Пробки в Киеве, Святошино

На улицах Киева снова пробки, которые связаны не только с частичным ограничением движения на некоторых улицах - сегодня, 21 августа, в Святошинском районе Киева произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии образовалась большая пробка. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как сообщается, из-за ДТП движение транспортную практически парализовано. Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей.

Пробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.uaПробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.ua

Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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