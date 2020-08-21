В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка

На улицах Киева снова пробки, которые связаны не только с частичным ограничением движения на некоторых улицах - сегодня, 21 августа, в Святошинском районе Киева произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии образовалась большая пробка. Об этом сообщает "Киев оперативный". Как сообщается, из-за ДТП движение транспортную практически парализовано. Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей. Пробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.ua Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.