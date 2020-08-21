Почти половина украинцев поддерживает компромиссы ради мира на Донбассе, – соцопрос

Вслед за информацией о том, что 38% граждан считает, что Зеленский повторяет политику Порошенко , стали известны данные нового социологического опроса, который показал, что 48,3% украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но не на все, а 26,8% – что отдельные районы Донецкой и Луганской областей не должны иметь особого статуса. Об этом сообщают Українськi Новини.

Соцопрос проводился социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива.

Респондентам был задан вопрос – как они считают, нужно ли идти на компромиссы, чтобы на Донбассе установился мир?

48,3% опрошенных ответили, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы, но не все, 21,7% – считают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы – когда одна из сторон победит, 20% – что ради мира нужно идти на любые компромиссы, 10% – затруднились ответить.

Также респондентов спросили, при каких условиях они поддержат принятие закона об особом статусе ОРДЛО.

Так, 26,8% опрошенных считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого "особого статуса", 26,7% – безусловно готовы поддержать, так как возобновление мира необходимо как можно быстрее, 15,5% – при условии полного восстановления в ОРДЛО действия Конституции Украины и законов, 9,2% – при условии введения миротворческой миссии в ОРДЛО, 6,9% – при условии одобрения такого закона политической партией/лидером, которому/которой они доверяют и 14,9% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом личного интервью среди 2 022 совершеннолетних респондентов с подконтрольных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщали Українські новини, половина украинцев хотят внеочередные выборы Рады.

Также две трети украинцев против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах.

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