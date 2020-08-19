Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказали, что будет с валютой в ближайшее время

В течении всей недели курсы доллара и евро ползли вниз, и эта тенденция продлится еще некоторое время.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на эксперта-аналитика компании Forex Club Андрей Войткив.

"Курс украинской гривни держится на достаточно уверенном уровне, торгуясь на отметке 27,33 грн за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что Украина в первом полугодии 2020-го сократила экспорт товаров в Россию на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а импорт — почти на 43%", — рассказал аналитик.

По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко отрицательный торговый баланс между Украиной, Россией, Беларусью и Казахстаном взывает у него опасение.

"Вместе с тем можно говорить о том, что на украинском валютном рынке сформировался довольно сильный восходящий тренд и гривня вскоре может продолжить свой подъем, стремясь к отметке 27,2 грн за доллар", — отметил эксперт.

Другие эксперты не останавливаются и прогнозируют дальнейшее снижение нацвалюты по отношению к гривне. Так, аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко обращает внимание на то, что на прошлой неделе курс гривны вырос. Он полагает, что на нынешней неделе тенденция будет продолжена. НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций. В тоже время участники рынка, которые ранее придерживали валюту, ожидая роста курса доллара, вынуждены ее продавать по более низким ценам. А снижение курса доллара только усиливает эти тенденции.

Эксперты обращают внимание на то, что в середине августа активности на валютном рынке всегда мало. Если не возникнут новые потрясения, гривна укрепится на отметке 27 гривен за доллар. Наличная гривна уже к концу недели приблизится к отметкам в 26,95 в продаже и 27,20 в покупке.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

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