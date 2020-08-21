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  • За сутки в ВСУ 43 человека заболели коронавирусом, а на изоляции больше 800 военных
21 августа 2020, пятница, 10:38 34
Политика 2020-08-21T11:00:01+03:00
Українські Новини
За сутки в ВСУ 43 человека заболели коронавирусом, а на изоляции больше 800 военных

За сутки в ВСУ 43 человека заболели коронавирусом, а на изоляции больше 800 военных

Ольга Фандорина
ВСУ, Коронавирус, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 507 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания, а вчера - 42. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 21 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 507 человек. Всего за время пандемии выздоровели 852 человека, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 870 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 199.

За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Малинская ЦРБ - 1 работник ВСУ и Ивано-Франковская областная больница - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 34 человека (Львовская область - 10 военнослужащих и 6 работников ВСУ, Киевская область - 4 военнослужащих, Черновицкая область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 2 военнослужащего и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащих, Николаевская область - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

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