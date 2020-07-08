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08 июля 2020, среда, 13:02 180
Происшествия 2020-07-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области из-за обвала погиб шахтер

В Донецкой области из-за обвала погиб шахтер

Анна Рудык
Шахта, Шахтеры, Шахтер, Смерть шахтеров
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

Шахтер погиб из-за обвала в шахте государственного предприятия "Мирноградуголь" шахта "Центральная" (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"7 июля в 21:16 на шахте "Центральная" в актовом зале Бремсбергского лавового сквера h10 по неизвестным причинам произошел обвал кровли в 70 метрах от конвейера", - говорится в нем.

Отмечается, что горный диспетчер немедленно вызвал оперативный взвод 10-го военизированного горно-спасательного отряда.

Уточняется, что всего в шахте на момент возникновения аварии находилось 35 рабочих, на аварийном участке - 9 рабочих.

Рабочие в шахте были оповещены об аварии и с аварийного участка выведены.

В очаге аварии оказался 1 горнорабочий очистного забоя - Сергиенко Сергей Павлович, 1973 года рождения.

"В 21:35 пострадавшего извлекли из-под завала, однако медработники, которые сразу прибыли на место аварии, были бессильны - к сожалению, горняк погиб", - подчеркнули в сообщении.

Минэнерго и лично временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего горняка.

Как сообщали Українські Новини, в результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк.

Ранее в Днепропетровской области в Павлограде во время обвала на шахте погиб один горнорабочий.

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