На шахте в Днепропетровской области погиб горнорабочий

Рабочий погиб в воскресенье на шахте им. Сташкова угледобывающей компании "ДТЭК Павлоградуголь" в Павлограде (Днепропетровская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ссылаясь на данные от предприятия. Горнорабочий (Роман Берло, 35 лет) подземного участка конвейерного транспорта получил смертельную травму и был обнаружен в 1:30 без признаков жизни на горизонте 300 м. Реанимационная бригада констатировала смерть потерпевшего. Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией. Как сообщали Українські Новини, в марте во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник. В декабре в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк. В сентябре из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер