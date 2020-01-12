На шахте в Днепропетровской области погиб горнорабочий

Рабочий погиб в воскресенье на шахте им. Сташкова угледобывающей компании "ДТЭК Павлоградуголь" в Павлограде (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ссылаясь на данные от предприятия.

Горнорабочий (Роман Берло, 35 лет) подземного участка конвейерного транспорта получил смертельную травму и был обнаружен в 1:30 без признаков жизни на горизонте 300 м.

Реанимационная бригада констатировала смерть потерпевшего.

Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией.

Как сообщали Українські Новини, в марте во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник.

В декабре в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк.

В сентябре из-за обвала шахты в Запорожской области погиб шахтер