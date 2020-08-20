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20 августа 2020, четверг, 22:50 114
Происшествия 2020-08-20T23:30:02+03:00
Українські Новини
Стреляли из крупнокалиберного пулемета. Боевики устроили провокацию возле Авдеевки

Стреляли из крупнокалиберного пулемета. Боевики устроили провокацию возле Авдеевки

Кира Молчанова
Донбасс, война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Флаг Украины над Донбассом. Фото: "Донбасс Реалии"

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 20 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументирован около Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета", - говорится в нем.

Указано, что вооруженная провокация была неприцельной, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 17 августа.

Однако ранее, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. Тем временем, на Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции.

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