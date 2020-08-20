Бойовики порушили режим припинення вогню, влаштувавши провокацію біля Авдіївки

Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 20 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано близько Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів з великокаліберного кулемета", — сказано в ньому.

Зазначено, що збройна провокація була неприцільною, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 17 серпня.

Однак раніше, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було.

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