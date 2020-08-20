На танкере "Делфи" откачивают воду из трюмов и герметизируют корпус. Как проходят работы на судне

Танкер "Делфи" до сих пор лежит недалеко от пляжа "Дельфин" и из него время от времени вытекали нефтепродукты. Сейчас на судне герметизируют трещины в танках, откачивают воду из трюмов, убирают подводные препятствия и проводят прочие подготовительные работы, которые должны завершиться подъемом судна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГП АМПУ.

"Продолжаются работы по герметизации трещин танков правого борта №№8, 11 и 14 под водой с применением полимерных композитных материалов, откачке и герметизации сухого трюма, прокладке воздушных магистралей для продувки бортовых отсеков правого борта", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы поднять судно, нужно убрать препятствия с кормовой его части со стороны моря. Там находятся металлические конструкции и камни. Кроме того, изготавливают стропы диаметром 27 мм для того, чтобы резать камни под водой.

Танкер уже закончили чистить от нефтяных и масляных загрязнений. Частично готовы места, куда будут крепить опрокидывающие устройства.

На место операции поднятия танкера поставлено дополнительное оборудование (дизельный компрессор, насос, ресивер, шланги и прочее), ведется обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения моря, заключили в АМПУ.

Что происходит рядом с "Делфи". Фото: пресс-служба АМПУ

Рабочие возле затонувшего танкера. Фото: пресс-служба АМПУ

Затонувший танкер "Делфи". Фото: пресс-служба АМПУ

Подготовительные работы. Фото: пресс-служба АМПУ

Корпус "Делфи". Фото: пресс-служба АМПУ

Вид на одесский пляж. Фото: пресс-служба АМПУ

Как сообщали Українські Новини, подготовка к подъему танкера "Делфи" немного затягивалась из-за характера дна и погодных условий.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с компаниями "Краншип" (Одесса) и "Бруклин-Киев" о поднятии танкера "Делфи" без использования государственных средств.

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