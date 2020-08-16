В Одессе все еще не подняли танкер Delfi. Подготовка к подъему затягивается из-за погоды и характера дна

В то время, как министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что на подъем танкера "Делфи" не будут давать деньги из бюджета, подготовка к подъему танкера, затонувшего у одесского пляжа, немного затягивается из-за характера дна и погодных условий.

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на компанию "Трансшип", дочерняя фирма которой, "Краншип", ведет работы на судне.

Так, вчера из-за волнения моря и высоты волны 1-1,5 м водолазы не смогли приступить к грунтоуборке танков со стороны моря.

Кроме того, работа по разрушению крупных камней при помощи плавкрана была выполнена только частично.

"Эти препятствия являются не просто камнями, лежащими на дне, а каменной породой ракушечного происхождения. В связи с этим необходимо будет применять дополнительное механизированное оборудование для уборки данного препятствия, что может потребовать дополнительно несколько дней", — отметили в компании.

В субботу на борт судна подали воздушные фаны и оборудовали воздухопроводы, после чего было произведено вентилирование и замывка танков №10 и 16. Водолазы обследовали район сухого трюма и главную палубу. Были выявлены дефекты последней и разработана технология их устранения. Также специалисты определили уровень воды в центральных танках №9, 12 и 15.

Водную поверхность в районе танкера, где до сих пор наблюдаются пятна мазута, обработали биосорбентом "Эконадин".