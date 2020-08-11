Танкер "Делфи" будут поднимать без использования госсредств, — Криклий

Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала договор с компаниями "Краншип" (Одесса) и "Бруклин-Киев" о поднятии танкера "Делфи" без использования государственных средств.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что 7 августа состоялись переговоры с 6 компаниями-участниками закупки услуг по поднятию и перемещению затонувшего судна.

Одна из частных компаний выступила с инициативой проведения работ без использования госсредств.

"Уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП АМПУ, ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции. Работы по подъему судна будет выполнять "Краншип", а "Бруклин-Киев" выступил с инициативой профинансировать операцию", - сообщил Криклий.

Подготовительные работы включают очищение помещений танкера от песка, удаление камней для беспрепятственного выравнивания судна, промывку песка под обшивкой и прочее.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная экологическая инспекция оценивает ущерб от аварии танкера "Делфи" в 20 тыс. долларов.

26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

Танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.