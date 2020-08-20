Коронакризис оставил без работы инженеров и врачей. Какие работники востребованы на рынке труда

За время карантина безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. Человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Українськіим Новинам сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие, — постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс.

Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей — квалифицированный персонал. Так, за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них — 168 тыс. безработных.

В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше чем в июне, и на 40% (или на 18 000) больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных.

Это означает, что работодатели готовы увеличить штат, могут найти себе сотрудников, воспользовавшись услугами центров занятости.

На 20 августа статус безработного имеют почти 488 тыс. украинцев (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.

Благодаря постоянному сотрудничеству с работодателями количество вакансий в базе данных службы занятости с начала действия карантина составляла 285 тыс. единиц. Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов — инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, правительством был наработан алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса. Тем, кто вынужден был остановить или сократить свою деятельность, начала оказываться помощь по частичной безработице. Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (сейчас это 4723 грн.) в месяц.

На 20 августа в центры занятости уже подано более 220,5 тыс. пакетов документов (из них — 192,6 тыс. — от физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами), принято 202 тыс. Положительных решений для оказания финансовой помощи 365 6 тыс. работников (из них почти 179 тыс. — ФОПы).

После пяти карантинных месяцев служба занятости постепенно возвращается к обычному режиму работы — центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости.

Это касается центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности.

Сколько человек стали безработными. Инфографика Государственной службы занятости

Как сообщали Українські Новини, по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

Ранее в Государственной службе занятости заявляли, что с начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа 2020 года) статус безработного получили 431,8 тыс. человек.

Позднее в службе занятости рассказали, представители каких профессий нужны.

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