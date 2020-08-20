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20 августа 2020, четверг, 18:55 308
Силовые структуры 2020-08-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
В СБУ говорят, что не причастны к сорванному похищению боевика в России

В СБУ говорят, что не причастны к сорванному похищению боевика в России

Кира Молчанова
ЛНР, СБУ, Боевики, Похищение, ФСБ, ДНР
Задержание ФСБ. Скриншот видео
Задержание ФСБ. Скриншот видео

Служба безопасности Украины опровергает информацию Федеральной службы безопасности России о запланированной спецоперации Украины по захвату боевика, который был одним из лидеров на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, воевавшего на Донбассе", - говорится в нем.

Указано, что обнародованная информация является фейком.

"...этот фейк свидетельствует - Россия защищает и поддерживает боевиков. В то же время мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины опровергает информацию об участии службы в операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

В СНБО заявляют, что есть угроза масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти.

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