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19 августа 2020, среда, 20:54 11
Силовые структуры 2020-08-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
Есть угроза масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти, — СНБО

Есть угроза масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти, — СНБО

Надежда Комендантова
День независимости, СНБО, Кибератака, Кибератака России
Кибератака Фото: GlobalNews
Кибератака Фото: GlobalNews

После того, как СБУ обезвредила кибератаку на представительство Президента в Крыму, организованную хакерами ФСБ России, Совет национальной безопасности и обороны заявляет об обнаруженных признаках подготовки Россией кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которой стоят спецслужбы Российской Федерации. Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в нем.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы органов власти, в частности, Службы безопасности Украины.

Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте и во время их открытия они получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Согласно сообщению, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

"Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов. Позже СБУ заявила, что угрозы для госресурсов вследствие утечки данных с Cloudflare нет.

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