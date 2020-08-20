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20 августа 2020, четверг, 17:36 97
Происшествия 2020-08-20T18:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве иномарка сбила лося. Животное не выжило

В Киеве иномарка сбила лося. Животное не выжило

Кира Молчанова
Киев, ДТП, Лось, Патрульная полиция, Дикий лось
Лось попал в ДТП. Фото: патрульная полиция Киева
Лось попал в ДТП. Фото: патрульная полиция Киева

В Голосеевском районе столицы, где неоднократно в зеленой зоне видели лося, произошло смертельное ДТП с участием такого животного.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Сообщается, что 20 августа около 6 утра полицейские получили сразу несколько сообщений о животном, которое ходит по проезжей части. Автопатруль заметил лося на улице Гринченко. На помощь прибыли сразу несколько экипажей. Полицейские смогли загнать 500-килограммовое животное в зеленую зону и удерживать его там.

Полицейские сообщили о лосе в соответствующие службы и дожилось приезда специалистов, когда проезжающий мимо поезд подал звуковой сигнал и напугал животное. Перепуганный лось бросился бежать в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежала на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

"К сожалению, в результате ДТП величественное животное погибло", — написали в полиции.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 4 августа на улицах заметили лося. Животное находится на улице Саперно-Слободской.

Ранее лось устроил ДТП под Киевом.

Также лось потерялся по дороге на водопой и вышел к людям под Киевом.

Также Верховный суд Украины, после удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды, официально отказал в удовлетворении кассационной жалобы охотников по поводу запрета охоты на лося и оставил животное в Красной книге Украины.

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