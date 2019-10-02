Красная книга не потеряет лося: Верховный суд оставил животное под охраной

Верховный суд Украины, после удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды, официально отказал в удовлетворении кассационной жалобы охотников по поводу запрета охоты на лося и оставил животное в Красной книге Украины.

Об этом сообщило украинское представительство международной зоозащитной организации "Открытые клетки" на своей странице Facebook.

"Только закончилось заседание в Верховном суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины ", - сообщают активисты.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении лося в Красную книгу Украины, после чего охотничья фирма "Метос" просила суд признать противоправными действия Министерства экологии.

Окружной административный суд исключил лося из Красной книги Украины и разрешил охоту на животное, тем самым удовлетворив иск компании, подконтрольной совладельцу магазинов "АТБ" Евгению Ермакову.

Напомним, 25 июля 2017 вступило в силу увеличение возмещения ущерба за браконьерство в 4 раза.