Красная книга не потеряет лося: Верховный суд оставил животное под охраной

Верховный суд Украины, после удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды, официально отказал в удовлетворении кассационной жалобы охотников по поводу запрета охоты на лося и оставил животное в Красной книге Украины.\r\nОб этом сообщило украинское представительство международной зоозащитной организации "Открытые клетки" на своей странице Facebook.\r\n"Только закончилось заседание в Верховном суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины ", - сообщают активисты.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2017 году министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении лося в Красную книгу Украины, после чего охотничья фирма "Метос" просила суд признать противоправными действия Министерства экологии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОкружной административный суд исключил лося из Красной книги Украины и разрешил охоту на животное, тем самым удовлетворив иск компании, подконтрольной совладельцу магазинов "АТБ" Евгению Ермакову. \r\nНапомним, 25 июля 2017 вступило в силу увеличение возмещения ущерба за браконьерство в 4 раза.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n