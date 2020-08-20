У Києві авто збило лося. Тварина не вижила

У Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП за участю лося, тоді як раніше тварину неодноразово бачили в зеленій зоні жителі столиці. .

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Повідомляється, що 20 серпня близько 6 ранку поліцейські отримали відразу кілька повідомлень про тварину, яка ходить по проїжджій частині. Автопатруль помітив лося на вулиці Грінченка. На допомогу прибули відразу кілька екіпажів. Поліцейські змогли загнати 500-кілограмову тварина в зелену зону і утримувати її там.

Поліцейські повідомили про лося до відповідних служб і дочекалися приїзду фахівців, однак повз проїжджав поїзд і подав звуковий сигнал, чим налякав тварину. Переляканий лось кинувся бігти в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибіг на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo.

"На жаль, в результаті ДТП велична тварина загинула", — написали в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, лось влаштував ДТП під Києвом.

Також лось загубився по дорозі на водопій і вийшов до людей під Києвом.

Також Верховний суд України, після задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди, офіційно відмовив у задоволенні касаційної скарги мисливців з приводу заборони полювання на лося і залишив тварину в Червону книгу України.

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