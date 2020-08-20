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20 серпня 2020, четвер, 17:36 10
Події 2020-08-20T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві авто збило лося. Тварина не вижила

У Києві авто збило лося. Тварина не вижила

Кира Молчанова
ДТП, Лось, Київ, Лось в Києві
Лось потрапив у ДТП. Фото: патрульна поліція Києва
Лось потрапив у ДТП. Фото: патрульна поліція Києва

У Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП за участю лося, тоді як раніше тварину неодноразово бачили в зеленій зоні жителі столиці..

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Повідомляється, що 20 серпня близько 6 ранку поліцейські отримали відразу кілька повідомлень про тварину, яка ходить по проїжджій частині. Автопатруль помітив лося на вулиці Грінченка. На допомогу прибули відразу кілька екіпажів. Поліцейські змогли загнати 500-кілограмову тварина в зелену зону і утримувати її там.

Поліцейські повідомили про лося до відповідних служб і дочекалися приїзду фахівців, однак повз проїжджав поїзд і подав звуковий сигнал, чим налякав тварину. Переляканий лось кинувся бігти в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибіг на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo.

"На жаль, в результаті ДТП велична тварина загинула", — написали в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, лось влаштував ДТП під Києвом.

Також лось загубився по дорозі  на водопій і вийшов до людей під Києвом.

Також Верховний суд України, після задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди, офіційно відмовив у задоволенні касаційної скарги мисливців з приводу заборони полювання на лося  і залишив тварину в Червону книгу України.

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