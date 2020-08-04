В Киеве бегает крупный лось

В Киеве 4 августа на улицах заметили лося. Животное находится на улице Саперно-Слободской. Видео с "краснокнижным" обитателем появилось в Telegram-канале Киев Оперативный. На видеозаписи видно, что животное напугано и бросается от страха под колеса автомобилей.

"Внимание, нецензурная брань! Водители! Только что на Саперно-Слободской был замечен лось - бегает по дороге. Будьте внимательны", - сказано в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Мужчина на видео высказал предположение, что животное потерялось и недоумевает, откуда лось мог появиться в черте города.

Как сообщали Українські Новини, зимой в Киеве снова заметили лося. Дикое животное появилось в Голосеевском районе столицы в четверг, 9 января.

А еще ранее лось устроил ДТП под Киевом.

Также лось потерялся по дороге на водопой и вышел к людям под Киевом.

Также Верховный суд Украины, после удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды, официально отказал в удовлетворении кассационной жалобы охотников по поводу запрета охоты на лося и оставил животное в Красной книге Украины.