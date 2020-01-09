В Киеве по Голосеевскому району гуляет дикий лось

В Киеве снова заметили лося. Дикое животное появилось в Голосеевском районе столицы в четверг, 9 января. Об этом случае сообщается на странице "Типичное Голосеево" в Facebook. Очевидно, это то же самое животное, которое появлялось в этом районе в начале декабря прошлого года. Его вновь заметили в частном секторе на проспекте Науки. Зоозащитники говорят, что лось забрел так близко к жилым домам, еще будучи маленьким лосенком. Но поймать его очень сложно, поскольку сообщение о животном поступает, когда он уже ушел. Кроме того, теряется очень много времени на сборы и дорогу. Лось в Голосеевском районе. Фото: facebook.com\/konstantin.solovchuk Напомним, что ранее лось устроил ДТП под Киевом. Также лось потерялся по дороге на водопой и вышел к людям под Киевом.