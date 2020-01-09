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09 января 2020, четверг, 18:10 40
Происшествия 2020-01-09T18:30:10+02:00
Українські Новини
В Киеве по Голосеевскому району гуляет дикий лось

В Киеве по Голосеевскому району гуляет дикий лось

Ольга Фандорина
Лось, Дикий лось, Животные

В Киеве снова заметили лося. Дикое животное появилось в Голосеевском районе столицы в четверг, 9 января. Об этом случае сообщается на странице "Типичное Голосеево" в Facebook.

Очевидно, это то же самое животное, которое появлялось в этом районе в начале декабря прошлого года. Его вновь заметили в частном секторе на проспекте Науки.

Зоозащитники говорят, что лось забрел так близко к жилым домам, еще будучи маленьким лосенком. Но поймать его очень сложно, поскольку сообщение о животном поступает, когда он уже ушел. Кроме того, теряется очень много времени на сборы и дорогу. 

Лось в Голосеевском районе. Фото: facebook.com/konstantin.solovchukЛось в Голосеевском районе. Фото: facebook.com/konstantin.solovchuk

Напомним, что ранее лось устроил ДТП под Киевом.

Также лось потерялся по дороге на водопой и вышел к людям под Киевом.

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