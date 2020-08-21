У трех знаков зодиака возможны проблемы сегодня, — астролог

В то время, как в четверг у Овнов, Водолеев и Рыб был удачный день, сегодня Раков, Львов и Стрельцов ждут трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в пятницу, 21 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

В этот день Ракам не помешают меры предосторожности в дороге. Кроме того, в этот день будет существовать вероятность совершения досадных ошибок и просчетов. Потребуют внимания близкие, контакты с любимым человеком. После полудня сведите к минимуму или откажитесь от любых авантюрных мероприятий. Будьте осторожны с финансами, могут быть потери при расчетах.

Лев

В этот день Львов ждут материальные хлопоты. Настроение в течение дня может меняться. Кроме того, о себе напомнят прежние проблемы. Предстоит столкнуться с необходимостью решать бытовые и семейные вопросы оперативно, принимая решения на ходу.

Стрелец

Стрельцам в этот день важно не допустить повторения прошлых ошибок. Следует помнить, что все промахи в этот день будут выглядеть более глобальными, могут касаться финансовой сверы жизни. В этот период стоит позаботиться о минимизации рисков снижения денежных потерь и избегать ненужных трат. В этот период важно не обострять конфликты и поберечь отношения с близкими.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

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