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20 августа 2020, четверг, 05:25 28
Lifestyle 2020-08-20T05:25:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 20 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 20 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду звезды были на стороне Тельцов, Дев и Козерогов, сегодня они принесут удачу Овнам, Водолеям и Рыбам. Подробнее о том, что ждет представителей этого знака зодиака в четверг, 20 августа, расскажут Україньскі Новини.

Овен

Овнов ждет хороший день. В четверг не исключены перемены в личной жизни и планах на ближайшее время. Звезды уверют, что у представителей этого знака появятся идеи, которые потребуют дополнительной проработки и в будущем смогут принести прибыль. Вечер стоит провести в компании близких. Приятная встреча поднимет настроение и зарядит позитивной энергией.

Водолей

Перед Водолееями в четверг могут открыться новые возможности для заработка. Вторая половина дня станет удачным временем для многих дел, некоторые планы смогут довольно успешно реализоваться. Звезды советуют представителям этого знака постараться довести до логического завершения все начатые дела и составить план действий на ближайшее время.

Рыбы

Удачный день, в течение которого Рыбам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако в этот день не будьте излишне доверчивыми, чтобы не потерять того, что может прийти в руки. При подписании бумаг тщательно проверяйте информацию, не доверяйте малознакомым людям и действуйте, опираясь на свое мнение, руководствуясь своими принципами и правилами. Так преставители знака смогут достичь максимального успеха.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

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