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  • Сегодня Венера переходит в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски
07 августа 2020, пятница, 20:00 81
Lifestyle 2020-08-07T20:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Венера переходит в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски

Сегодня Венера переходит в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски

Елена Новикова
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7 августа Венера перезодт в знак Рака. Фото: pixabay
7 августа Венера перезодт в знак Рака. Фото: pixabay

Сегодня, 7 августа, происходит ингрессия Венеры в новый знак зодиака, в то время, как последний месяц принесет финансовую удачу четырем знакам зодиака. Планета меняет свое положение и переходит в знак Рака, она пробудет там до 6 сентября. Венера будет давать добро на всё эмоциональное, душевное, домашнее, на любовь. Подробнее об изменениях, которые мтоит ждать в этот период, а также о рисках, рассказала астролог, таролог и психолог Анна Булатова.

По словам астролога, на целый месяц в любви и отношениях актуальным станет:

  • романтика, нежность, чувственность, понимание без слов;
  • надежный и серьезный человек рядом, на которого можно положиться и довериться,
  • возникнет желание "вить гнездо", семья станет важным ориентиром".

Булатова отмечает, что в одежде в этот период стоит выбирать светлые тона, голубые, зеленые. Также вещи должны подчеркивать женственные мягкие линии, даже дома, когда никто не видит, стоит одеваться красиво. 

Деньги в период с 7 августа и до 6 сентября, как утверждает астролог, нужно направлять на дом, семью, детей, хозяйство и т.д. Это также может приносить и доход, если ваша деятельность связана с ними.

Однако в этот период существует риск необдуманных и импульсивных трат. Астролог отмечает, чтобы избежать разочарований, приготовьте сразу такую сумму, которая будет для вас комфортна. И когда будет время трат, вы будете готовы.

 Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Также Гидрометцентр прогнозирует, что в Украину придут заморозки в конце августа.

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