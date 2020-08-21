Тельцам стоит избегать ссор, а Девам нужно избавиться от чего-то старого, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в четверг был благоприятный период, чтобы реализовывать свои планы, сегодня звезды советуют не терять сегодня энтузиазма и тогда они принесут успех. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в пятницу, 21 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

День для Овнов будет полон бурных страстей, поэтому астролог советует дать волю положительным чувствам.

Телец

Тельцам не стоит устраивать в пятницу ссор с любимым человеком, иначе она может дойти чуть ли не до развода. Будьте аккуратны со своими словами, чтобы не наговорить лишнего.

Близнецы

21 августа Близнецы рискуют быть объектом критики. Не исключено, что недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом. Будьте дипломатом и старательно обходите острые углы.

Рак

У Раков есть все шансы почувствовать гармонию с собой и миром. День наделит представителей этого знака равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Раки смогут отлично ладить с окружающими. Их искренность в пятницу способна творить чудеса.

Лев

В пятницу Львы будут щепетильны и внимательны, как никогда. От их пристального взгляда не скроется ничто. Астролог обещает представителям великолепные возможности в работе. Больше всего повезет тем, кто занимается бухгалтерскими делами или наукой.

Дева

Звезды советуют Девам избавиться от чего-то старого. Это избавит представителей знака от негативных эмоций и откроет в их жизни место для нового. Освободив свои шкафы от хлама, Девы почувствуете значительное облегчение.

Весы

Весов в пятницу будут раздражать многие факторы. Вероятно, в каком-то вопросе они захотят докопаться до истины. В этом случае своими бесконечными ссорами представители этого знака смогут разозлить любого. Лучше сосредоточьтесь на чем-то положительном.

Скорпион

Скорпионам не стоит принимать ответственных решений и делать серьезные шаги, ведь есть вероятность ошибиться. Звезды говорят, что в пятницу полезно планировать свое будущее.

Стрелец

У Стрельцов может возникнуть желание кого-то покритиковать, впрочем делать этого не стоит. День наделит представителей этого знака повышенным вниманием к мелочам, им будут заметны даже малейшие ошибки окружающих. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

Козерог

В этот день Козерогам следует действовать по правилу: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Следуя этому совету, представители знака могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей, или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей

Звезды прогнозируют некоторые конфликты в жизни Водолеев. Чтобы не было лишних проблем, астролог советует свести в этот день общение к минимуму. Лучше переключитесь на рабочие задачи, приготовление пищи, уборку и другие повседневные дела.

Рыбы

Рыбам не следует расслабляться. От их внимательности и предусмотрительности может зависеть многое. В каждом деле действуйте так, будто это подписание важного договора, в котором надо проверить каждую букву и найти возможный подвох.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Также синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

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