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  • У Львов будет удачный день, а Скорпионов ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня
20 августа 2020, четверг, 12:02 47
Lifestyle 2020-08-20T12:03:05+03:00
Українські Новини
У Львов будет удачный день, а Скорпионов ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Львов будет удачный день, а Скорпионов ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 20 августа от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на 20 августа от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как четырем знакам зодиака в новолуние астрологи прогнозировали переломный момент, сегодня наступит благоприятный период, чтобы свои планы. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в четверг, 20 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Четверг принесет награду Овнам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем. Даже небольшая победа подарит представителям знака спокойствие. Семейным Овнам стоит ожидать счастливого события или известие от родных.

Телец

Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям и не позволяйте впутать себя в авантюру. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.

Близнецы

Колебания Близнецов в отношении любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет объективнее оценивать реальность.

Рак

Выбирайте окружение в котором комфортно и которое не давит. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать Раков или давать советы, которых не проситят.

Лев

Удачно день пройдет, если Львы увлекутся умственной деятельностью, попытаться приняться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Дева

В любовной сфере Девы могут почувствовать страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день не подходит.

Весы

У Весов день будет очень насыщенным и динамичным. На работе они будут проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для финансового положения.

Скорпион

Если же Скорпионы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они смогут начать действовать именно в четверг. Однако на работе стоит быть очень внимательным, ведь представителей этого знака могут ждать неприятные изменения именно из-за растерянности. Поэтому усердно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Стрелец

Стрельцам в четверг нельзя быть пассивными. Возьмите от этого дня все, что только в ваших силах, а их накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

Козерог

Рискованные сделки имеют шансы навлечь беды в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в жизнь Козерогов.

Водолей

Водолеям в четверг желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством. Также можете заняться составлением плана действий на последующие дни.

Рыбы

В этот день Рыбы будут очень импульсивны, поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

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