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  • Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице
21 августа 2020, пятница, 05:45 1984
Экономика 2020-08-21T05:45:02+03:00
Українські Новини
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице

Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице

Анна Рудык
Квартиры, цены на жилье, аренда жилья, цены на жилье в Киеве, аренда жилья в Киеве
Жилье. Фото: evrovektor.com
Жилье. Фото: evrovektor.com

В то время, как за полгода квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,6%, онлайн-сервис объявлений OLX заявляет, что в июле аренда комнаты в Киеве стоила 3-4,5 тыс. гривен/месяц, аренда 1-комнатной квартиры - от 6,5 тыс. гривен/месяц.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3 000 — 4 500 гривен в месяц. Сняв в Киеве "трешку" на троих, можно сэкономить от 1 630 гривен до 4 500 гривен в месяц. "Однушки" в "университетских" районах больших городов стоят от 6 500 гривен до 9 000 гривен", - сказано в нем.

Отмечается, что в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле по сравнению с докарантинным февралем.

В Деснянском районе аренда комнаты стоила в среднем 3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 6,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 8 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 10 тыс. гривен/месяц.

Такая же стоимость аренды комнаты, 1- и 2-комнатной квартиры зафиксирована и в Днепровском районе.

3-комнатная квартира в данном районе в июле стоила 13 тыс. гривен/месяц.

В Святошинском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,3 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 7,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 9,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 13 тыс. гривен/месяц.

В Голосеевском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,7 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной квартиры - 14 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 22,7 тыс. гривен/месяц.

В Шевченковском районе аренда комнаты стоила в среднем 3,5 тыс. гривен/месяц, 1-комнатной квартиры - 10,5 тыс. гривен/месяц, 2-комнатной - 15,5 тыс. гривен/месяц, 3-комнатной - 26,6 тыс. гривен/месяц.

Как сообщали Українськi Новини, вартиры в новостройках Киева за июль выросли в цене на 3,2%.

Также квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7%.

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