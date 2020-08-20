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20 августа 2020, четверг, 14:47 63
Общество 2020-08-20T15:00:02+03:00
Українські Новини
Удерживаемый в России крымчанин Алиев заболел коронавирусом

Удерживаемый в России крымчанин Алиев заболел коронавирусом

Валерия Драгомирова
Россия, Коронавирус, политзаключенный РФ, Муслим Алиев
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что удерживаемый в России крымчанин Муслим Алиев заболел коронавирусом, в то время, как в Украине 2,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", подтвержден COVID-19", - написала она.

Денисова подчеркнула, что Алиеву не была оказана неотложная медицинская помощь.

"Пренебрегая положением минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток, нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров - они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", - написала омбудсмен.

Также Денисова добавила, что руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

В частности, у Джеппарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Суфьянова более 6 дней подряд держится высокая температура и болят почки.

Денисова требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующего реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными.

"Сообщить о местонахождении Муслима Алиева, обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи всем украинским гражданам в соответствии с международными стандартами и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд". 

Кроме того, в ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

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