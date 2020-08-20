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20 августа 2020, четверг, 14:36 399
Силовые структуры 2020-08-20T14:41:23+03:00
Українські Новини
В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина

В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина

Елена Новикова
Харьковская область, Карантин, Соблюдение карантина, Карантин в Харьковской обалсти, Усиление контроля
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. За последние сутки в области установлен очередной рекорд - 242 человека заразились COVID-19.

Об этом говорится в сообщении полиции в Харьковской области.

Так, сообщается, что на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 17 августа установлен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Харькове и 7 районах Харьковской области - Богодуховский, Валковский, Золочевском, Краснокутском, Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском.

"При установке "желтого" уровня эпидемической опасности с 17 августа запрещено посещение социальных учреждений и учреждений для пожилых людей, больных, инвалидов, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги в кризисных ситуациях - отметил глава харьковской полиции. - Также запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и заведений общественного питания после 23:00 и до 7:00. Под запретом проведения массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек, работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м", - сказал Валерий Сокуренко.

Начальник харьковской полиции также подчеркнул, что в период пандемии личный состав работает в сверхурочное время, по усиленному варианту служебной деятельности.

"Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работы предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания. Также обращаюсь ко всем перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные Правительством Украины. А пожилых людей прошу вообще воздержаться от посещения мест массового скопления граждан", - добавил он.

Отмечается, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Также по данным Минздрава больше половины областей и Киев не готовы ослабить карантин.

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