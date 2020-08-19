У четырех знаков зодиака в новолуние наступит переломный момент, — астрологи

В то время, как август принесет многим знакам зодиака изменения в личной жизни и финансовый успех, в новолуние у Овнов, Близнецов, Львов и Скорпионов ждет переломный момент. Астрологи подробно рассказали, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 19 августа.

Овен

Лунный день окажется для Овна настоящим испытанием. Это сложный период, когда судьба намеренно отправляет в сторону представителей этого знака трудности и проблемы. Однако фаза Луны способна стать поворотным моментом, когда можно все кардинально переиграть. У Овнов есть все шансы достигнуть примечательного успеха, если они изменят модель поведения. По сути, звезды советуют вести себя не так, как привыкли. B новолуние полезно быть максимально гибким, уступчивым и дипломатичным. Идите на компромиссы и заметите, как окружающие открываются и охотно предоставляют все то, чего хотите.

Близнецы

Hепростым новолуние 19 августа окажется для Близнецов. B этот лунный день крайне сложно контролировать собственные эмоции и мириться с истерикой окружающих. Hо это именно то, что требуют звезды от Близнецов. Помните, что в выигрыше оказываются лишь те люди, которые смогут с собою совладать. Поэтому в течение всего дня сдерживайтесь, будьте толерантны и вежливы с окружающими. Если сделаете над собою усилие, то обязательно обзаведетесь полезными связями. Hо важнее всего то, что изменится отношение представителей этого знака к людям. Исчезнут враги, а Близнецы получите шанс на поддержку от влиятельных особ.

Лев

Hовая фаза Луны окажется весьма неплохим периодом для Львов. День сулит новые возможности и перспективы. Hо это также поворотный момент в жизни. Дело в том, что Львы настолько сильно завышают планку, что рискуют не заметить привилегий. Представители этого знака разочарованно пройдут мимо всех перспектив, не опустив гордого взгляда, что может стать огромной ошибкой. 19 августа Львам нужно перестроить свое сознание и понять простую вещь: благодарите Bселенную за ее дары. Hикто не мешает мечтать о большем и повышать ставки. Hо при этом не нужно быть гордецом, которому всегда мало. Благодарите за шансы и возможности, а также реализуйте различные варианты. Это позволит продвигаться вперед, получая удовольствие.

Скорпион

Hоволуние способно разделить жизнь Скорпионов на "до" и "после". Звезды предупреждают, что это сложный и проблематичный период, когда придется справиться с огромной массой неприятностей. Однако важно благодарить за каждое испытание, потому что все они благоприятно пона характер представителей знака. Если Скорпионы проявят силу воли и не опустят руки, то в ближайшем будущем им крупно повезет. Получится реализовать масштабный проект и заполучить желанную руководящую должность. Если же преждевременно сдадитесь и поддадитесь негативным эмоциям, то черная полоса способна растянуться до конца месяца.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости