В Киевской области уменьшилось количество случаев Covid-19 за сутки. Где болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 19 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 4 727, умерших - на 2 человека до 83.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 727 случаев заболевания на коронавирус. В том числе у 409 детей и у 668 медицинских работников. За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей, возрастом 3 месяца и 4 года", - сказано в нем.

5 новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и пребывают (пребывали) на стационарном лечении 802 больных, а на самоизоляции находятся 3 925.

"За сутки поступило сообщение о двух летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего в области выздоровели 3 262 человека, в том числе 282 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 2,1 тыс. случаев коронавируса за сутки.

Кроме того, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд".

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