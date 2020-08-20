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20 августа 2020, четверг, 11:30 34
Кабмин 2020-08-20T11:32:06+03:00
Українські Новини
Районные больницы с 2021 должны перейти в коммунальную собственность общин, — Минрегион

Районные больницы с 2021 должны перейти в коммунальную собственность общин, — Минрегион

Елена Новикова
Больница, Территориальные общины, Районирование, Укрупнение районов, Районная больница, Община
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

Министерство развития общин и территорий заявляет, что с 2021 года районные больницы должны перейти в коммунальную собственность общин, в то врем, как полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 19 августа в Минрегионе состоялось совещание относительно полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения в связи с созданием новых районов.

"Мы услышали позицию профильных министерств, ассоциаций и экспертов. В целом участники сегодняшнего совещания решили, что общины смогут содержать больницы, которые сейчас являются районными. Более того, они должны это делать, поскольку средства, которые сейчас находятся на районном уровне, переходят в общины, а рассчитывались они в том числе и на эту сеть заведений. И забирать эти средства у общин никто не собирается. Итак, вывод получается такой - медицинские услуги в больницах вторичного уровня и в дальнейшем оплачивает государство, а условия, в которых эти услуги предоставляются, со следующего года обеспечивает община", - цитируются в сообщении слова заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоды.

Он отметил, что больница с хорошими условиями будет конкурентным преимуществом для общины.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Верховная Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

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