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20 августа 2020, четверг, 08:52 141
Европа 2020-08-20T09:00:01+03:00
Українські Новини
В Венгрии с сентября хотят ужесточить правила въезда из-за коронавируса

В Венгрии с сентября хотят ужесточить правила въезда из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Венгрия, Коронавирус, Правила въезда
Будапешт. Фото: pixabay
Будапешт. Фото: pixabay

После того, как Венгрия усилила контроль на границе, правительство страны с сентября готовится ужесточить правила въезда из-за роста больных коронавирусом в Европе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Правительство еще прорабатывает детали своего решение и окончательно его представят на следующей неделе.

Но венгров заранее предупреждают о том, что с 1 сентября не следует планировать отдых за границей, особенно в южных странах.

Гуляш заявил, что эпидемиологическая ситуация ухудшается в большинстве европейских стран, и эти тенденции влияют на венгерские показатели с задержкой на несколько недель, поэтому речь не идет об отмене ограничений на поездки.

Согласно действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем инфицирования, должны помещаться проходить 14-дневный карантин, если только они не сдадут два отрицательных теста на коронавирус.

По состоянию на среду в Венгрии зарегистрировано 5002 случая коронавируса, 609 человек умерли.

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