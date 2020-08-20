В Венгрии с сентября хотят ужесточить правила въезда из-за коронавируса

После того, как Венгрия усилила контроль на границе, правительство страны с сентября готовится ужесточить правила въезда из-за роста больных коронавирусом в Европе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Правительство еще прорабатывает детали своего решение и окончательно его представят на следующей неделе.

Но венгров заранее предупреждают о том, что с 1 сентября не следует планировать отдых за границей, особенно в южных странах.

Гуляш заявил, что эпидемиологическая ситуация ухудшается в большинстве европейских стран, и эти тенденции влияют на венгерские показатели с задержкой на несколько недель, поэтому речь не идет об отмене ограничений на поездки.

Согласно действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем инфицирования, должны помещаться проходить 14-дневный карантин, если только они не сдадут два отрицательных теста на коронавирус.

По состоянию на среду в Венгрии зарегистрировано 5002 случая коронавируса, 609 человек умерли.

Как сообщали Українські Новини, Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса.



Ранее Венгрия возобновила оформление рабочих виз для украинцев.

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