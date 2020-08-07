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07 августа 2020, пятница, 16:33 209
Европа 2020-08-07T16:33:56+03:00
Українські Новини
Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса

Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Венгрия, вакцина от коронавируса, Коронавирус в Венгрии
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru

Венгрия, которая разрешила въезд отдельным категориям украинцев, заказала около 5 миллионов доз вакцины от коронавируса по схеме Европейского Союза для обеспечения потенциальных потребностей стран-членов. Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана размещено на сайте правительства.

"В Венгрии правительство предпримет шагов в реформировании и налаживании системы здравоохранения, чтобы обеспечить лучшие шансы на сдерживание болезни", - сказал Орбан, добавив, что он попросил министра здравоохранения подготовить точную экспертизу о вакцине, которая будет выпущена первой.

Орбан попросил людей не общаться с другими, если они имеют такие симптомы, как кашель и температура, присущие коронавирусу.

"Качество усилий по сдерживанию в стране в основном определяется не деятельностью правительства, а больше уровнем ответственности людей", - добавил он.

Венгерский премьер также попросил тех, кто едет за границу, посещать только соседние страны, среди которых Словакия, Австрия, Словения и Хорватия, которые считаются безопасными.

Как сообщали Українські Новини, в Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса. 

Кроме того, в Германии объявили о начале второй волны коронавируса в стране.

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