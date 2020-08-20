Спасатели предупредили украинцев о грозах

Сегодня, 20 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра. Так, сообщается, что ожидается первый уровень опасности. “По информации УкрГидрометцентра, 20 августа в западных областях грозы (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении. Также 20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщали Українські Новини, на западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+28 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов. Ранее мы писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. А синоптик дал предварительный прогноз на осень.