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20 августа 2020, четверг, 08:30 3249
Общество 2020-08-20T08:31:24+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о грозах

Спасатели предупредили украинцев о грозах

Анна Рудык
Гроза, Ухудшение погоды, погода в Украине, погода в Карпатах
Гроза
Гроза

Сегодня, 20 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

Так, сообщается, что ожидается первый уровень опасности.

По информации УкрГидрометцентра, 20 августа в западных областях грозы (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении.

Также 20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, на западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+28 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Ранее мы писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. А синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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