Контрастная погода с холодом от +8 до адской жары. Прогноз погоды на 20 августа

20 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+28 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +27…+33 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +28…+33 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+35 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов. 19 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.