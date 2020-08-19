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19 августа 2020, среда, 21:00 42
Общество 2020-08-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
Контрастная погода с холодом от +8 до адской жары. Прогноз погоды на 20 августа

Контрастная погода с холодом от +8 до адской жары. Прогноз погоды на 20 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: Валерия Назаренко
Жара. Фото: Валерия Назаренко

20 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+28 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

19 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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