підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 08:30 9
Суспільство 2020-08-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про грози

Рятувальники попередили українців про грози

Анна Рудык
Погода, Гроза, Негода в Україні
Гроза
Гроза

Сьогодні, 20 серпня, в західних областях України очікуються грози. Про це йдеться в повідомленні ДержНС з посиланням на дані УкрГідрометцентра.

Так, повідомляється, що очікується перший рівень небезпеки.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 серпня в західних областях грози I рівня небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також 20 серпня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, на заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, вдень + 20 ... + 28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 12 ... + 17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 13 ... +15 градусів, вдень +23 ... + 25 градусів.

Раніше ми писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня. А синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Більше новин про: Погода Гроза Негода в Україні

Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд
У Патона було захворювання серцево-судинної системи. Колеги розповіли про обставини смерті вченого
Новини
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Найближчі футбольні матчі в Україні пройдуть без глядачів 10:55
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич 10:45
У Патона було захворювання серцево-судинної системи. Колеги розповіли про обставини смерті вченого 10:36
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
До послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей 14:09
більше новин
Антирекорд із захворюваності на коронавірус знову збільшився - 2,1 тис. випадків за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok