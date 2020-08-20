Рятувальники попередили українців про грози

Сьогодні, 20 серпня, в західних областях України очікуються грози. Про це йдеться в повідомленні ДержНС з посиланням на дані УкрГідрометцентра.

Так, повідомляється, що очікується перший рівень небезпеки.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 серпня в західних областях грози I рівня небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також 20 серпня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, на заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, вдень + 20 ... + 28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 12 ... + 17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 13 ... +15 градусів, вдень +23 ... + 25 градусів.

Раніше ми писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня. А синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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