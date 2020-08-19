подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 августа 2020, среда, 05:00 114
Lifestyle 2020-08-19T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп на 19 августа 2020
Гороскоп на 19 августа 2020

В то время, как во вторник Раки, Львы и Рыбы столкивались с трудностями в делах, сегодня на стороне Тельцов, Дев и Козерогов будут звезды и принесут удачу. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 19 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

В среду Тельцы могут рассчитывать на успех в делах. Финансовых проблем не будет. Вероятно, могут поступать денежные средства или вернут долг. В этот день окружающие будут довольны представителями знака. Они произведут на всех благоприятное впечатление, смогут общаться со всеми легко и непринужденно.Также можно смело браться за любую работу. Вечером ждите свидание.

Дева

В этот день Девы справятся с трудностями благодаря настойчивости и упорству, трезвой оценке ситуации. Это будет благоприятное время для любых сделок, покупок и рискованных предприятий. В среду представителей этого знака ждет интересная встреча. Звезды не исключают начало нового романа или возобновления старых отношений, которые могут выйти на новый уровень. обязательствами.

Козерог

Жизненный потенциал Козерогв будет находиться на высоте. Можно строить смелые планы и браться за реализацию идей предыдущего времени. В этот день не следует действовать сгоряча и идти напролом. Также могут произойти изменения в личной жизни. Кроме того, прислушивайтесь к поступающим новостям и анализируйте полученную информацию, которая может пригодиться в скором будущем.

Как сообщали Українські Новини, в августе можно наблюдать за несколькими астрономическими явлениями.

Ранее астролог рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на среду

У Близнецов хороший период для перемен, а Весам ну...
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегод...
Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на...
Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — ...
Минэкономики прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны
Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана
Новости
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Женщин отправили по домам. В Славянске на карантин закрыли роддом из-за сотрудника с COVID-19 23:47
Боевики продолжают соблюдать "тишину" на Донбассе. Саперы разминируют территорию 23:15
Нашли банку и решили съесть содержимое. В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом 22:50
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
С сегодняшнего дня Киев находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения действуют в столице 10:37
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств 20:14
больше новостей
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok