Садовой в мае получил меньше, чем все его заместители

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который решил снова баллотироваться в мэры, составила 47,2 тыс. гривен за июль, в то время как у одного из его заместителей - достигла 224,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

"На период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, зарплата начисляется в размере, который не превышает 10 размеров минимальной зарплаты, а именно 47 230 гривен. Таким образом применено ограничение в сумме 46 740 гривен", - сказано в нем о зарплате Садового.

Без указанного ограничения зарплата мэра была бы в два раза выше и составила бы 94 тыс. гривен.

Фактически за июль Садовому было выплачено 32,8 тыс. гривен после отчисления налогов, сборов, профвзносов и добровольного перечисления десятой части зарплаты на строительство университетского городка Украинского католического университета.

В свою очередь июльская зарплата всех заместителей мэра была выше, чем у Садового, и превысила установленное на время карантина ограничение.

Геннадий Васькив (заместитель по финансово-экономическим вопросам) заработал 58,2 тыс. гривен, Любомир Зубач (по градостроительству) – 66,6 тыс., Сергей Кираль (бизнес-омбудсмен) – 68 тыс., Галина Сличная (по гуманитарным вопросам) – 93 тыс. гривен.

Зарплата Андрея Москаленко (заместитель по вопросам развития) составила 154,2 тыс. гривен в июле, Сергея Бабака (по вопросам безопасности города) – 194,4 тыс., а Ирины Маруняк (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) – 224,6 тыс.

Начисленные им суммы включают оплату за период отпуска в сумме от 3 тыс. до 46 тыс. гривен, а также материальную помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов в сумме от 59 тыс. до 93 тыс. гривен, на которые карантинные ограничения не распространяются.

В то же время даже без этих составляющих зарплаты заместителей мэра превышают установленные ограничения, а причины этого в ответе не объясняются.

Одной из составляющих их зарплат является премия за июнь в сумме от 28 тыс. до 54 тыс. гривен, без которой начисленные им суммы не превышают ограничение.

Зарплата Андрея Садового и его заместителей. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в июне зарплата Садового составила 47,2 тыс. гривен, а его семи заместителей, вопреки карантинным ограничениям, - от 47,4 тыс. до 125,6 тыс. гривен.

Также Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен матпомощи.

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