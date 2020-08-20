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20 августа 2020, четверг, 06:30 656 Документ
Общество 2020-08-20T07:30:01+03:00
Українські Новини
Садовой в мае получил меньше, чем все его заместители

Садовой в мае получил меньше, чем все его заместители

Елена Новикова
Зарплаты, Андрей Садовой, Мэр Львова, зарплаты чиновников, Зарплаты за июль
Андрей Садовой
Андрей Садовой

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который решил снова баллотироваться в мэры, составила 47,2 тыс. гривен за июль, в то время как у одного из его заместителей - достигла 224,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

"На период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, зарплата начисляется в размере, который не превышает 10 размеров минимальной зарплаты, а именно 47 230 гривен. Таким образом применено ограничение в сумме 46 740 гривен", - сказано в нем о зарплате Садового.

Без указанного ограничения зарплата мэра была бы в два раза выше и составила бы 94 тыс. гривен.

Фактически за июль Садовому было выплачено 32,8 тыс. гривен после отчисления налогов, сборов, профвзносов и добровольного перечисления десятой части зарплаты на строительство университетского городка Украинского католического университета.

В свою очередь июльская зарплата всех заместителей мэра была выше, чем у Садового, и превысила установленное на время карантина ограничение.

Геннадий Васькив (заместитель по финансово-экономическим вопросам) заработал 58,2 тыс. гривен, Любомир Зубач (по градостроительству) – 66,6 тыс., Сергей Кираль (бизнес-омбудсмен) – 68 тыс., Галина Сличная (по гуманитарным вопросам) – 93 тыс. гривен.

Зарплата Андрея Москаленко (заместитель по вопросам развития) составила 154,2 тыс. гривен в июле, Сергея Бабака (по вопросам безопасности города) – 194,4 тыс., а Ирины Маруняк (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) – 224,6 тыс.

Начисленные им суммы включают оплату за период отпуска в сумме от 3 тыс. до 46 тыс. гривен, а также материальную помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов в сумме от 59 тыс. до 93 тыс. гривен, на которые карантинные ограничения не распространяются.

В то же время даже без этих составляющих зарплаты заместителей мэра превышают установленные ограничения, а причины этого в ответе не объясняются.

Одной из составляющих их зарплат является премия за июнь в сумме от 28 тыс. до 54 тыс. гривен, без которой начисленные им суммы не превышают ограничение.

Зарплата Андрея Садового и его заместителей. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Андрея Садового и его заместителей. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в июне зарплата Садового составила 47,2 тыс. гривен, а его семи заместителей, вопреки карантинным ограничениям, - от 47,4 тыс. до 125,6 тыс. гривен.

Также Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен матпомощи.

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