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18 июля 2020, суббота, 06:45 3381 Документ
Общество 2020-07-18T07:45:02+03:00
Українські Новини
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен

В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен

Елена Новикова
Зарплата, Андрей Садовой, Мэр Львова, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Андрей Садовой. Фото: inlviv.in.ua
Андрей Садовой. Фото: inlviv.in.ua

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который ранее задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019, в июне составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует ответ исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

"Фактически выплаченная сумма заработной платы за июнь 2020 года с учетом налогов, сборов и перечислений в соответствии с поручениями городского главы - 32 825 гривен", - сказано в нем.

Всего Садовому было начислено 89 626 гривен зарплаты за июнь: 15 840 гривен должностного оклада, 4 160 - надбавки за выслугу лет, 1 584 - доплаты за работу с тайными документами, 800 - доплаты за ранг, 10 400 - надбавки за высокие достижения в работе и 56 842 - премии за май (за июнь не начислялась).

В то же время, согласно законодательству, на период карантина зарплата должностных лиц органов власти начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат.

"Таким образом, применено ограничение в сумме 42 396 гривен", - говорится в ответе.

Соответственно, начисленная Садовому зарплата за июнь в связи с карантинными ограничениями была сокращена до 47 230 гривен.

После выплаты из нее 8 501 гривны налога на доход физических лиц, 708 гривен военного сбора и 472 гривен профвзноса осталось 37 549 гривен.

10% от этой суммы мэр перечислил в пользу Украинского католического университета.

"В июне 2020 года в соответствии с поручением городского главы из его заработной платы было перечислено на строительство "университетского городка" Украинского католического университета 4 723 гривны", - сказано в ответе.

Следовательно, фактически выплаченная Садовому зарплата за июнь составила 32 825 гривен.

Зарплата мэра Львова Андрея Садового за июнь. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата мэра Львова Андрея Садового за июнь. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен матпомощи.

В 2017 году Андрей Садовый задекларировал 495 737 гривен доходов.

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