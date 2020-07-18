В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен

Заработная плата мэра Львова Андрея Садового, который ранее задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019, в июне составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует ответ исполнительного комитета Львовского городского совета на запрос Українських Новин.

"Фактически выплаченная сумма заработной платы за июнь 2020 года с учетом налогов, сборов и перечислений в соответствии с поручениями городского главы - 32 825 гривен", - сказано в нем.

Всего Садовому было начислено 89 626 гривен зарплаты за июнь: 15 840 гривен должностного оклада, 4 160 - надбавки за выслугу лет, 1 584 - доплаты за работу с тайными документами, 800 - доплаты за ранг, 10 400 - надбавки за высокие достижения в работе и 56 842 - премии за май (за июнь не начислялась).

В то же время, согласно законодательству, на период карантина зарплата должностных лиц органов власти начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат.

"Таким образом, применено ограничение в сумме 42 396 гривен", - говорится в ответе.

Соответственно, начисленная Садовому зарплата за июнь в связи с карантинными ограничениями была сокращена до 47 230 гривен.

После выплаты из нее 8 501 гривны налога на доход физических лиц, 708 гривен военного сбора и 472 гривен профвзноса осталось 37 549 гривен.

10% от этой суммы мэр перечислил в пользу Украинского католического университета.

"В июне 2020 года в соответствии с поручением городского главы из его заработной платы было перечислено на строительство "университетского городка" Украинского католического университета 4 723 гривны", - сказано в ответе.

Следовательно, фактически выплаченная Садовому зарплата за июнь составила 32 825 гривен.

Зарплата мэра Львова Андрея Садового за июнь. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Садовой в январе получил более 115 тысяч гривен матпомощи.

В 2017 году Андрей Садовый задекларировал 495 737 гривен доходов.