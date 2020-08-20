Садовий у травні отримав менше, ніж всі його заступники

Заробітна плата мера Львова Андрія Садового, який вирішив знову балотуватися в мери, склала 47,2 тис. гривень за липень, водночас як у одного з його заступників - досягла 224,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету Львівської міської ради на запит Українських Новин.

"На період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, зарплата нараховується в розмірі, який не перевищує 10 розмірів мінімальної зарплати, а саме 47 230 гривень. Таким чином застосовано обмеження в сумі 46 740 гривень", - сказано в ньому про зарплату Садового.

Без зазначеного обмеження зарплата мера була б у два рази вище і склала б94 тис. гривень.

Фактично за липень Садовому було виплачено 32,8 тис. гривень після відрахування податків, зборів, профвнесків і добровільного перерахування десятої частини зарплати на будівництво університетського містечка Українського католицького університету.

У свою чергу липнева зарплата всіх заступників мера була вища, ніж у Садового.

Геннадій Васьків (заступник з фінансово-економічних питань) заробив 58,2 тис. гривень, Любомир Зубач (з містобудування) - 66,6 тис., Сергій Кіраль (бізнес-омбудсмен) - 68 тис., Галина Слічна (з гуманітарних питань) - 93 тис. гривень.

Зарплата Андрія Москаленка (заступник з питань розвитку) склала 154,2 тис. гривень у липні, Сергія Бабака (з питань безпеки міста) - 194,4 тис., а Ірини Маруняк (з питань житлово-комунального господарства) - 224,6 тис.

Нараховані їм суми включають оплату за період відпустки у сумі від 3 тис. до 46 тис. гривень, а також матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань у сумі від 59 тис. до 93 тис. гривень, на які карантинні обмеження не поширюються.

Водночас навіть без цих складових зарплати заступників мера перевищують встановлені обмеження, а причини цього у відповіді не пояснюються.

Однією зі складових їх зарплат є премія за червень у сумі від 28 тис. до 54 тис. гривень, без якої нараховані їм суми не перевищують обмеження.

Зарплата Андрія Садового та його заступників. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, в червні зарплата Садового склала 47,2 тис. гривень, а його семи заступників, всупереч карантинним обмеженням, - від 47,4 тис. до 125,6 тис. гривень.

Також Андрій Садовий у січні отримав більше ніж 115 тисяч гривень матдопомоги.

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