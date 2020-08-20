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20 серпня 2020, четвер, 06:30 4
Суспільство 2020-08-20T09:45:02+03:00
Українські Новини
Садовий у травні отримав менше, ніж всі його заступники

Садовий у травні отримав менше, ніж всі його заступники

Елена Новикова
Андрій Садовий
Андрій Садовий

Заробітна плата мера Львова Андрія Садового, який вирішив знову балотуватися в мери, склала 47,2 тис. гривень за липень, водночас як у одного з його заступників - досягла 224,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету Львівської міської ради на запит Українських Новин.

"На період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, зарплата нараховується в розмірі, який не перевищує 10 розмірів мінімальної зарплати, а саме 47 230 гривень. Таким чином застосовано обмеження в сумі 46 740 гривень", - сказано в ньому про зарплату Садового.

Без зазначеного обмеження зарплата мера була б у два рази вище і склала б94 тис. гривень.

Фактично за липень Садовому було виплачено 32,8 тис. гривень після відрахування податків, зборів, профвнесків і добровільного перерахування десятої частини зарплати на будівництво університетського містечка Українського католицького університету.

У свою чергу липнева зарплата всіх заступників мера була вища, ніж у Садового.

Геннадій Васьків (заступник з фінансово-економічних питань) заробив 58,2 тис. гривень, Любомир Зубач (з містобудування) - 66,6 тис., Сергій Кіраль (бізнес-омбудсмен) - 68 тис., Галина Слічна (з гуманітарних питань) - 93 тис. гривень.

Зарплата Андрія Москаленка (заступник з питань розвитку) склала 154,2 тис. гривень у липні, Сергія Бабака (з питань безпеки міста) - 194,4 тис., а Ірини Маруняк (з питань житлово-комунального господарства) - 224,6 тис.

Нараховані їм суми включають оплату за період відпустки у сумі від 3 тис. до 46 тис. гривень, а також матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань у сумі від 59 тис. до 93 тис. гривень, на які карантинні обмеження не поширюються.

Водночас навіть без цих складових зарплати заступників мера перевищують встановлені обмеження, а причини цього у відповіді не пояснюються.

Однією зі складових їх зарплат є премія за червень у сумі від 28 тис. до 54 тис. гривень, без якої нараховані їм суми не перевищують обмеження.

Зарплата Андрея Садового и его заместителей. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Андрія Садового та його заступників. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, в червні зарплата Садового склала 47,2 тис. гривень, а його семи заступників, всупереч карантинним обмеженням, - від 47,4 тис. до 125,6 тис. гривень.

Також Андрій Садовий у січні отримав більше ніж 115 тисяч гривень матдопомоги.

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