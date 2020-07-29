СБУ обезвредила кибератаку на представительство Президента в Крыму, организованную хакерами ФСБ России

Служба безопасности Украины обезвредила кибератаку на представительство Президента в Крыму, организованную хакерами Федеральной службы безопасности России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБУ в АР Крым обезврежено и устранено целенаправленную кибератаку на Представительство, организованную хакерским группировкам, подконтрольным ФСБ РФ", - сказано в нем.

Отмечается, что кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности Представительства.

Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжают межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защита прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации.

Как сообщали Українськi Новини,ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил об утечке данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

СБУ заявила, что угрозы для госресурсов вследствие утечки данных с Cloudflare нет.