Утечка из Cloudflare не угрожает государственным ресурсам, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили возможные риски для работы государственных электронных ресурсов и критической инфраструктуры вследствие утечки базы клиентов компании Cloudflare Inc, о которой стало известно накануне.

По результатам проверки было обнаружено, что ІР-адреса появившихся в интернете сетевых ресурсов являлись обобщенной базой общедоступных данных. Иными словами, доменные имена с IP-адресами были доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS, подобных записей было опубликовано почти 2,6 млн. Как итог, проверка установила, что угроза государственным ресурсам отсутствует.

Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

К проверке привлекались Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи. Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании Cloudflare Inc.

Напомним, за первое полугодие 2020 Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберпроисшествий, связанных с объектами критической инфраструктуры.

Тем временем, СБУ заявляет, что нейтрализовала более 480 кибератак на органы госвласти в прошлом году.