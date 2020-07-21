СБУ за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру

"К этим кибератакам были причастны почти 20 хакерских группировок, которые также разоблачены и обезврежены спецслужбой. Значительную часть хакеров напрямую контролировали из Российской Федерации. Их целью было нанесение ущербаукраинским государственным органам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса", говорится в сообщении.

Также службой заблокирован масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" через системы электронных платежей. Группа граждан на оккупированной части Луганщины под кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, оборот электронных средств в запрещенных Украиной ресурсах, проинформировали в пресс-центре.

Кроме того, спецслужба заблокировала противоправную деятельность организованной группы жителей Киева и Житомира. Они с помощью программного обеспечения осуществляли подмену номеров и выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории так называемых "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

В СБУ заявили, что предотвратили рассылку писем на тему COVID-19 якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Также, согласно сообщению, благодаря совместной спецоперации СБУ и Государственной налоговой службы было заблокировано налоговую схему, которая ежемесячно приносила убытки государству на 2 миллиарда гривен.

Всего за этот период выявлено и пресечено 219 фактов противоправного использования электронных платежных систем и систем расчетов, "криптовалют" и "криптовалютных технологий".

Для защиты кибербезопасности государства Службой было возбуждено 295 уголовных производств, в том числе 82 – за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 лиц привлечено к уголовной ответственности.

Кроме того, отмечается, что СБУ противодействует гибридным угрозам, распространению фейков и пророссийской пропаганды, которые напрямую влияют на информационную безопасность государства. В частности, за этот период прекращена деятельность 2,7 тыс. сообществ в соцсетях, 375 вебресурсов, 431 интернет-агитатора и 10 ботоферм, которые распространяли фейки и деструктивную информацию, отметили в спецслужбе, добавив, что большую роль для защиты национального информпространства сыграло продолжение санкций против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также продуктов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С", "Парус".