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21 июля 2020, вторник, 16:39 377
Силовые структуры 2020-07-21T17:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру

СБУ за полгода предотвратила более 300 кибератак на критическую инфраструктуру

Ольга Фандорина
СБУ, Кибератаки, предотвращение кибератак, Критическая инфраструктура
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"К этим кибератакам были причастны почти 20 хакерских группировок, которые также разоблачены и обезврежены спецслужбой. Значительную часть хакеров напрямую контролировали из Российской Федерации. Их целью было нанесение ущербаукраинским государственным органам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса", говорится в сообщении.

Также службой заблокирован масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" через системы электронных платежей. Группа граждан на оккупированной части Луганщины под кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, оборот электронных средств в запрещенных Украиной ресурсах, проинформировали в пресс-центре.

Кроме того, спецслужба заблокировала противоправную деятельность организованной группы жителей Киева и Житомира. Они с помощью программного обеспечения осуществляли подмену номеров и выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории так называемых "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

В СБУ заявили, что предотвратили рассылку писем на тему COVID-19 якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Также, согласно сообщению, благодаря совместной спецоперации СБУ и Государственной налоговой службы было заблокировано налоговую схему, которая ежемесячно приносила убытки государству на 2 миллиарда гривен.

Всего за этот период выявлено и пресечено 219 фактов противоправного использования электронных платежных систем и систем расчетов, "криптовалют" и "криптовалютных технологий".

Для защиты кибербезопасности государства Службой было возбуждено 295 уголовных производств, в том числе 82 – за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 лиц привлечено к уголовной ответственности.

Кроме того, отмечается, что СБУ противодействует гибридным угрозам, распространению фейков и пророссийской пропаганды, которые напрямую влияют на информационную безопасность государства. В частности, за этот период прекращена деятельность 2,7 тыс. сообществ в соцсетях, 375 вебресурсов, 431 интернет-агитатора и 10 ботоферм, которые распространяли фейки и деструктивную информацию, отметили в спецслужбе, добавив, что большую роль для защиты национального информпространства сыграло продолжение санкций против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также продуктов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С", "Парус".

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