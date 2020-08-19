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19 серпня 2020, середа, 19:30 8
Кабмін 2020-08-19T21:30:02+03:00
Українські Новини
Насправді я зануда та ботан, - міністр юстиції Малюська

Насправді я зануда та ботан, - міністр юстиції Малюська

Елена Новикова
Міністр юстиції України, Денис Малюська, платні камери
Денис Малюська. Фото: kp.ua/ Григорій Константинов
Денис Малюська. Фото: kp.ua/ Григорій Константинов

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що він ботан і зануда, а всі жарти в постах в соцмережах - один зі способів привернути увагу людей. Про це він розповів в інтерв'ю kp.ua.

Так, на зауваження про те, що під час інтерв'ю міністр юстиції був дуже серйозним, а в соцмережах веселий, Малюська відповів, що на інформацію без жартів і цікавих історій ніхто б не звернув уваги.

"А насправді я зануда і ботан (міміка ховає посмішку). Так, я такий і є. Якщо коротко пояснити, чому такі фото, то інформація, яка подається в нецікавій формі, не сприймається широким колом людей. Якби все, про що хотів сказати, я б говорив офіційно - без жартів, без цікавих історій, то ніхто б не звернув уваги. Принаймні, мені так здається ", - сказав Малюська.

Також, за словами міністра, зараз і політика, і бізнес, і будь-яка інша діяльність містять в собі значний елемент шоу. Вони будуть працювати результативно тільки якщо будуть містити ефекти, які привертають увагу.

Також міністр зазначив, що більшість фотографій, які він розміщує в соцмережах, зроблені дружиною, а відео знімає старша дочка.

"Мені потрібен власний канал комунікації з суспільством. Я не можу повністю покладатися на телебачення, тому що воно куплене олігархами. Будь-який меседж може бути спотворений. Свій канал дозволяє доносити інформацію швидко, оперативно і так, як я вважаю за потрібне. Той ефект, який я бачу, переконує, що я не помилився ", - додав Малюська .

Як повідомляли Українські Новини, Денис малюська запропонував у якості подарунка чиновникам нові сертифікати на платні камери в СІЗО.

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