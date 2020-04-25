Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу

Министр юстиции Денис Малюська, который в марте заработал почти в 3 раза меньше, чем его заместитель, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Малюська заявил, что готов был бы взять таких людей на работу.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый <...>. У кого-то в банде [состоял], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — заявил министр.

По его словам, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует, подчеркнул министр.



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