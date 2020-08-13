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13 августа 2020, четверг, 19:44 288
Внешняя политика 2020-08-13T19:45:01+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня Украина начнет выдавать е-визы гражданам еще трех стран

С завтрашнего дня Украина начнет выдавать е-визы гражданам еще трех стран

Елена Новикова
МИД, Индия, Филиппины, ЮАР, электронные визы, Е-визы
Паспортный контроль. Фото: NewsMir.info
Паспортный контроль. Фото: NewsMir.info

В то время, как список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42, Министерство иностранных дел Украины с пятницы, 14 августа, начнет централизованное оформление украинских электронных виз гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ", - говорится в нем.

Для оформления электронной визы необходимо:

  • зарегистрироваться на веб-платформе МИДа (доступ открывается с 14 августа)
  • в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор
  • получить готовую е-визу на электронную почту
  • для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу

"В то же время для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины", - отметили в МИД.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский ввел безвиз для китайских туристов.

Также США возобновили выдачу виз украинским студентам.

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